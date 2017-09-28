«Не дрова везёшь» - объявлена неделя безопасности на дорогах

Сотрудники автоинспекции в центре города провели акцию «Не дрова везёшь». Представители ГИБДД и волонтеры напоминали водителям о правилах перевозки детей. Такая активность патрульных связана с увеличением числа аварий, в которых пострадали несовершеннолетние.

В 2017 году в ДТП попали 9 детей, это почти в два раза больше чем в прошлом году. Правила чётко регламентируют, как водители доложены перевозить маленьких пассажиров. Например, удерживающие кресла обязательны для несовершеннолетних младше 7-ми лет. Одна из мер профилактики таких нарушений – такие акции. В этот раз в центре города инспекторы и волонтеры раздавали автолюбителям памятки и небольшие деревяшки с ленточками, которые призваны напомнить родителям, что в салоне транспортного средства они везут не дрова, а детей. К тому же нарушителю правил грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, это как раз стоимость «бюджетного» автокресла.

- На прошлой неделе был рейд по выявлению и пресечению правонарушений по перевозке детей, - напомнил Евгений Барабаш, врио командира третьего взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД по г.Мурманску. - За время рейда было выявлено пять правонарушений по перевозке. Но люди сейчас более дисциплинированные, число таких нарушений уменьшается.