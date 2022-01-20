«Не дрова везёшь» - сотрудники ГИБДД совместно с волонтёрами-школьниками провели рейд в центре столицы Заполярья

Январским утром рядом с мурманским центральным парком собрались учащиеся 8-й гимназии и инспекторы ГИБДД, чтобы провести рейд безопасности под названием «Не дрова везёшь».

Акция стартовала практически по всему Заполярью, она призвана привлечь внимание водителей к безопасности детей во время поездок на автомобиле.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Мурманской области: «Ещё раз хотим обратиться к нашим водителям, которые осуществляют перевозку детей, чтобы они использовали детские удерживающие устройства, ремни безопасности, которые соответствуют росту и весу ребёнка».

Сотрудники полиции вместе со старшеклассниками раздавали пешеходам светоотражатели, а автолюбителям – памятки с инструкциями по правильной эксплуатации детских сидений и ремней.

Ребята добровольно вызвались помочь стражам порядка, ведь в своей гимназии они проходят курсы юных инспекторов дорожного движения.

По словам педагогов, улица – место повышенной опасности, а поэтому детям необходимо регулярно напоминать о правилах дорожного движения.

Елена Вощук, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8»: «Об этой теме нужно говорить постоянно, в системе – ни дня без напоминаний о безопасности дорожного движения, во всех направлениях: в работе с родителями, в работе с детьми. И здорово, когда дети, взрослые дети, говорят об этом и взрослым, и особенно младшим школьникам. Завтра в нашей гимназии пройдёт единый день безопасности дорожного движения, мы готовим классные часы, мастер-классы, мероприятия, где активно задействованы ребята из самоуправления гимназии и юные инспектора дорожного движения».

За прошедший год на территории области в ДТП погибли 3 ребёнка, а около 40 получило травмы различной степени тяжести.

Напомним, что за нарушение правил по перевозке детей в автотранспорте предусмотрен штраф в размере трёх тысяч рублей.