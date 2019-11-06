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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.19 19:30

«Не хлебом едины» - ко Дню народного единства в Мурманске состоялся фестиваль национальных культур

На одной площадке в Доме дружбы в Мурманске фестиваль собрал вместе талантливых людей, словно нет расстояний и границ: Россия, Беларусь, Украина, Чувашия, Германия. Задорные частушки, национальные танцы и традиционные для каждого народа угощения - фестиваль национальных культур «Не хлебом едины» с каждым привлекает всё больше участников.

«Здесь сегодня присутствует символ того, что объединяет весь народ, весь мир, я бы сказала, – это хлеб, - говорит Елена Титаренко, организатор мероприятия, руководитель русского национального культурного центра «Рябиновый край». - Но едины мы не только хлебом, у каждого народа своя традиция, своя культура, своё отношение к своей культуре. Сегодня мы с удовольствием можем представить наших друзей, которые чтут свои корни, чтут свои традиции и с удовольствием представляют их на обозрение всей публике».

Белорусы удивляли традиционными ремеслами.

«Прежде всего, это вышиванка, - обращает внимание Татьяна Соколовская, представитель общественной организации «Белорусы Мурмана».  - Это знаменитый белорусский орнамент, здесь представлены все символы. Эти символы представлены и на рушниках, символы Белоруссии, которые очень переплетаются с символами россиян и украинцев. Традиционное соломкоплетение. Вот можно посмотреть на красивые образцы - цветочки. Они прибыли к нам из Брестской области. Можно познакомиться с белорусской кухней».

Разнообразием вышиванок, старинных и современных, предметами быта и конечно, народными песнями и танцами широко представлена на фестивале Украина.

«У нас есть такие умельцы как Алла Кострыкина, Таня Малинникова, Мирослава Моисеева, которые своими руками вышили весь костюм, - рассказывает Наталья Боршуляк,  председатель региональной общественной организации «Объединение Украинцев Мурманской области». - У меня, например, очень старая сорочка, её ещё вышивала моя бабушка».

Изюминка этого фестиваля – коллекция подлинных этнографических  костюмов, представленная музеем народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край».

«Этим костюмам от 150 до 280 лет, - рассказывает Елена Титаренко, организатор мероприятия, руководитель русского национального культурного центра «Рябиновый край». - Некоторые детали ещё старше. И мы рады, что каждый может прикоснуться, посмотреть на узоры, на вышивку, на роспись, которая здесь сегодня представлена».

Каждый фестиваль – особый праздник, но благодаря всенародной любви, его организация не приносит трудностей.

«Организовывать такое мероприятие абсолютно несложно, потому что этот праздник в душе у каждого, - говорит Ольга Люткевич, координатор проекта «Дом дружбы», - потому что каждый ощущает себя частичкой большой страны и частичкой своего народа. Мурманская область у нас многонациональная, у  нас представители разных национальностей проживают. И они любят праздники национальные, государственные, поэтому они всегда приходят и в Дом дружбы и отмечают праздники».

Унести с собой частичку праздника мог каждый гость - в холле умельцы развернули ярмарку народных ремёсел.

Не успел завершиться этот фестиваль, а организаторы уже планируют следующий, обещают, что тоже будет много приятных сюрпризов.

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