Не храните сведения с грифом «Государственная тайна» на домашнем компьютере!

В региональном УФСБ обратили внимание на жителя Колы, который, имея доступ к такого рода информации, хранил её на обычном компьютере с доступом в интернет, что было чревато утечками сведений в Сеть.

Лицам, работающим с документами, имеющими статус «Государственной тайны», стоит внимательнее относиться к мерам безопасности.

В региональном УФСБ обратили внимание на жителя Колы, который, имея доступ к такого рода информации, хранил её на обычном компьютере с доступом в интернет, что было чревато утечками сведений в Сеть.

В этот раз гражданин отделался предупреждением.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «УФСБ России по Мурманской области обращает внимание граждан на то, что за преступления, связанные с разглашением государственной тайны, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.