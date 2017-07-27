Не хватает денег даже на билеты, чтобы поехать к врачам! Требуется помощь земляков

Герой благотворительного проекта «Море доброты» с рождения страдает эпилепсией. Мы познакомились с Димой Григорьевым, когда ему было шесть лет, в то время стоял вопрос, сможет ли мальчик посещать школу. Но болезнь с помощью зрителей «Арктик-ТВ» удалось взять под контроль. Однако за последний год состояние мальчика сильно ухудшилось, его ждут врачи в Москве уже 6 августа. Но у семьи нет денег на поездку в столицу.

Марина Валентиновна знает, как в суровых северных условиях вырастить шпинат и рукколу. На этом участке в Кильдинстрое прошло все её детство, пока фамильный дом не сгорел. Сейчас здесь располагается огород, на котором её сын Дима – главный и единственный помощник.

Конец июля, а клубники всё нет, переживает пенсионерка. А это значит, поездка Димы к столичным врачам под угрозой, так как с продажи ягод Марина Валентиновна планировала выручить немного денег на билеты в Москву.

- Мы должны были поехать на лечение в феврале, но я попросила отсрочку, так как на огород рассчитывала, - рассказывает Марина Григорьева. – Думала, клубничку вырастить, продать, на дорогу денег собрать. Но лето холодное. А август - последний срок, надо ехать.

Дима страдает эпилепсией. С тех пор, как столичные врачи взялись за его лечение, состояние мальчика заметно улучшилось. Каждый год Григорьевы ездят в Российскую детскую клиническую больницу и корректируют курс лечения. Но недавно Марине Валентиновне пришлось заменить дорогие лекарства на льготные–социальные, поэтому приступы возобновились. «С этого времени приступы начались даже днём. Раньше только ночью были, - рассказывает Марина Григорьева. - За ночь может быть 6-8 раз».

Более того, у Димы за год ухудшилась память, появились проблемы с речью. Все это влияет на учебу - хорошист первый раз схватил тройку в четверти. Но мама обещает, что он поправится и сможет заняться музыкой…

Северяне уже не раз помогали семье Григорьевых, они будут рады любой поддержке и сейчас. В первую очередь, необходимы средства на оплату дороги до Москвы и обратно. У Димы есть и ещё одна просьба, о которой он говорить стесняется. Как и любой, мальчишка, он обожает компьютеры, ему даже подарили один, но к нему нужен рабочий системный блок… Может у кого-нибудь найдется?

Реквизиты для оказания помощи:

Номер карты Сбербанка: 63900241 9011010068

Григорьева Марина Валентиновна

Номер телефона +7 963 362 2409