ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: «Муста-Тунтури» - преодолеть 100 километров самого северного веломарафонаДискриминация по-российски: у сотрудников в возрасте 45-55 лет заработок снижается на 15-20%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»27.07.17 19:30

Не хватает денег даже на билеты, чтобы поехать к врачам! Требуется помощь земляков

Герой благотворительного проекта «Море доброты» с рождения страдает эпилепсией. Мы познакомились с Димой Григорьевым, когда ему было шесть лет, в то время стоял вопрос, сможет ли мальчик посещать школу. Но болезнь  с помощью зрителей «Арктик-ТВ» удалось взять под контроль. Однако за последний год состояние мальчика сильно ухудшилось, его ждут врачи в Москве уже 6 августа. Но у семьи нет денег на поездку в столицу.

Марина Валентиновна знает, как в суровых северных условиях вырастить шпинат и рукколу. На этом участке в Кильдинстрое прошло все её детство, пока фамильный дом не сгорел. Сейчас здесь  располагается огород, на котором её сын Дима – главный и единственный помощник.

Конец июля, а клубники всё нет, переживает пенсионерка. А это значит, поездка Димы к столичным врачам под угрозой, так как с продажи ягод Марина Валентиновна планировала выручить немного денег на билеты в Москву.

- Мы должны были поехать на лечение в феврале, но я попросила отсрочку, так как на огород рассчитывала, - рассказывает Марина Григорьева. – Думала, клубничку вырастить, продать, на дорогу денег собрать. Но лето холодное. А август - последний срок, надо ехать.

Дима страдает эпилепсией. С тех пор, как столичные врачи взялись за его лечение, состояние мальчика заметно улучшилось. Каждый год Григорьевы ездят в Российскую детскую клиническую больницу и корректируют курс лечения. Но недавно Марине Валентиновне пришлось заменить дорогие лекарства на льготные–социальные, поэтому приступы возобновились. «С этого времени приступы начались даже днём. Раньше только ночью были, - рассказывает Марина Григорьева. - За ночь может быть 6-8 раз».

Более того, у Димы за год ухудшилась память, появились проблемы с речью. Все это влияет на учебу - хорошист первый раз схватил тройку в четверти. Но мама обещает, что он поправится и сможет заняться музыкой…

Северяне уже не раз помогали семье Григорьевых, они будут рады любой поддержке и сейчас. В первую очередь, необходимы средства на оплату дороги до Москвы и обратно. У Димы есть и ещё одна просьба, о которой он говорить стесняется. Как и любой, мальчишка, он  обожает компьютеры, ему даже подарили один, но к  нему нужен рабочий системный блок… Может у кого-нибудь найдется?

Реквизиты для оказания помощи:

Номер карты Сбербанка: 63900241 9011010068

Григорьева Марина Валентиновна

Номер телефона +7 963 362 2409

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 486 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Анна
27.07.17 21:25
Ускову пиарят, значит, её и выберем! Как говорят в народе: голосуй - не голосуй, всё равно получишь репку!
Комментарий к новости:Скоро осень… Претенденты на депутатские места сдают документы в ТИК
Михалыч
27.07.17 21:22
Местные мастера выправят скамейку на качелях и можно опять туда-сюда болтаться, лишь бы не работать. Это будущее Териберки?
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Новые качели не выдержали «Новую жизнь» в Териберке
Павел К.
27.07.17 10:11
делать мне нечего, как переться в Североморск, чтобы посмотреть на войнушку-шутиху. Лучше около озера посидеть, рыбку на реке половить
Комментарий к новости:День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 50 копеек, а евро - на 4 копейки-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыУклонистам дали срок - на гослужбу они могут претендовать только спустя 10 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика