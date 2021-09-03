Не исключено, что осенью возможен подъём заболеваемости коронавирусом

147 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+51), Мончегорске (+24) и Кандалакшском районе (+21).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что осенью возможен подъём заболеваемости коронавирусом, сообщает «ТАСС». По её мнению, это связано с массовым возвращением россиян из отпусков, началом работы школ и многих трудовых коллективов. Обычно всплеск заболеваемости респираторных инфекций и ковид - не исключение, он наблюдается во второй декаде сентября, отмечает Попова. Пока же, по словам эксперта, в России наблюдается плавное снижение заболеваемости Covid-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 218 млн человек, более 4,5 млн умерли.