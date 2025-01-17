«Не кочегары мы, не плотники», или 16 января отмечался Международный день ледовара

В свой профессиональный праздник мастера заливки льда рассказали журналистам «Арктик-ТВ» о тонкостях своей работы.

День ледовара традиционно отмечается в день рождения Фрэнка Замбони – изобретателя ледового комбайна. Появление такой машины значительно облегчило работу по заливке и восстановлению льда. Сегодня профессия ледовара продолжает жить и развиваться благодаря новым технологиям. В Мурманске за счёт большой вовлеченности в зимние виды спорта есть и большая потребность в таких профессионалах

Анатолий Лизунов, ледовар: «Двадцать лет в профессии непосредственно ледоваром. Что я могу сказать, работаем. Когда знаешь, что делать, это уже легко даётся».

На самом деле процесс создания льда на улице весьма непростое занятие. Сначала необходимо раскатать трассу – сделать так называемую подушку. И только потом поэтапно происходит заливка, полировка и шлифовка льда с помощью ледозаливочной машины. Именно этот аппарат полного цикла помогает создать идеальное покрытие.

Роман Кастель, руководитель бригады ледоваров: «Здесь подаём воду. Потихонечку - слой за слоем - ежедневно по несколько кругов проводим наращивание льда для того, чтобы он был ровный и качественный».

Бугры и неровность на льду убирает специальный нож, расположенный сзади машины. А с помощью шнека – вращающегося винта в кузов отправляется срезанная ледяная крошка. После выравнивания на покрытие вновь поступает горячая вода из бака. И всё это делает одна машина, поэтому рабочие называют её универсальной.

Роман Кастель, руководитель бригады ледоваров: «Третий этап - сюда кладется полотенце с водичкой тёплой, проходим по кругу и лёд уже застывает, становится идеально ровным, что очень важно для спортсменов».

Сергей Тян, директор спорткомплекса «Авангард»: «Мы заливаем каток для спортсменов из школы олимпийского резерва №4. Конькобежцы уже в первый раз попробовали наш лёд, вышла группа начальной подготовки. Им понравилось».

Для конькобежного спорта лёд должен быть не просто хорошим, а идеальным. И с этим отлично справляются специалисты спорткомплекса «Авангард». Главное, начать всё делать в нужное время.

Анатолий Лизунов, ледовар: «В принципе, это дело-то наживное. Тут главное надо погоду поймать и знать, что с этой погодой делать».

– А в какую погоду лучше заливать?

– Конечно в мороз.

Для уличного катка, конечно, необходимо много условий, нужная погода играет здесь большую роль. С закрытыми катками в этом плане проще, однако, и здесь есть масса тонкостей. Ими поделился Игорь Буше, который уже три года работает в Ледовом дворце. По его словам, технология здесь другая, а ледозаливочная машина отличается от уличной.

Игорь Буше, ледовар Ледового дворца Мурманска: «Здесь две ёмкости - холодная и горячая вода. Холодная промывает лед, заливает эти порезы. А сверху подаётся горячая вода, она топит лёд и заливает все неровности».

В остальном машины похожи: также есть лезвие, шнеки и кузов для ледяной крошки.

Работа Игоря Александровича – завораживающий процесс, однако на нём большая ответственность: за 17 минут между периодами хоккейного матча или тренировками спортсменов он должен успеть подготовить лёд. Поэтому здесь важно всё, вплоть до движения машины по корту.

Игорь Буше, ледовар Ледового дворца Мурманска: «Только по своей схеме катаемся».

Благодаря этим специалистам, которые порой остаются в тени, мы имеем возможность наслаждаться играми спортсменов, а также проводить время на катке с друзьями и близкими.