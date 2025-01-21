Не надо бояться патологоанатомов – они избавляют врачей от ошибок в будущем

Совсем недавно Мурманские патологоанатомы отмечали 80-летие со дня основания отделения. Праздник совпал с их международным профессиональным.

Если вы когда-нибудь лежали в больнице и сдавали анализы, скорее всего, вас уже обследовал патологоанатом, ведь большую часть его работы занимает диагностика заболеваний людей.

Роман Гарлоев, заведующий патологоанатомическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «90% времени врача патологоанатома – это прижизненная диагностика. Он исследует операционно-биопсийный материал, ставит диагнозы: воспаления, опухоли, дегенеративные заболевания. Эти заболевания зачастую определяют судьбу, дальнейшую тактику и лечение этих пациентов».

Именно патологоанатом ставит первый неутешительный диагноз или же опровергает предположения лечащего врача. А посмертные исследования, как бы это страшно не звучало, рассказывают специалистам о верности поставленного диагноза, а также двигают науку вперед, чтобы в дальнейшем избежать летального исхода при лечении.

Роман Гарлоев, заведующий патологоанатомическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Когда мы на основании клинического и патологоанатомического диагноза диагностируем либо совпадение, либо расхождение диагнозов во время лечения: устанавливаем правильно ли лечили, были ли какие-то там осложнения в ходе лечения, то мы эту ситуацию доводим до клиницистов, которые присутствуют на вскрытии и коллегиально обсуждаем, как предотвратить эти неблагоприятные исходы, чтобы в дальнейшем этих ситуаций не возникало».

Совсем недавно Мурманские патологоанатомы отмечали 80-летие со дня основания отделения. Недавно здесь появилось не только новое оборудование. Например, по программе «Молодой специалист» в учреждении стала работать врачом-патологоанатомом Гульназ Сабирова из Уфы.

Гульназ Сабирова, врач-патологоанатом Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Я работаю здесь почти 1,5 года, сразу после окончания ординатуры. Особенностью отделения являются возможности, которые здесь есть. Молодые специалисты, наверное, меня поймут, что очень важно получать возможность. Не просто смотреть, а что-то делать своими руками, принимать какие-то ответственные решения».

Также в патологоанатомическом отделении Мурманской областной больницы работает единственная на весь регион биолог.

Дарья Комракова, биолог патологоанатомического отделения Мурманской областной больницы: «Это микротон, на котором производятся гистологические срезы. Например, этот блок, в котором находится ткань, залитая парафином. В процессе работы - нарезания у нас получается срез. В данном случае он в неокрашенном виде».

По такому исследованию можно понять агрессивность заболевания, увидеть мутацию генов опухолей, выявить белки, способствующие прогрессированию рака, а также дать прогноз для пациента.

Роман Гарлоев, заведующий отделением патологоанатомии, главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава Мурманской области: «Это та специальность, которой учишься всю жизнь. Мы единственные универсалы в больнице. Все узкие специалисты, а мы со всеми этими специалистами должны говорить на их языке, чтобы быть им понятными. И вот эта многофункциональность, мультидисциплинарность нашей специальности врача патологоанатома накладывает на нас большую ответственность и необходимость всё время получать знания».

Патологоанатомическое отделение Мурманской областной больницы не только одно из старейших в регионе, оно ещё и самое большое. Именно сюда привозят анализы для исследований со всего Кольского Заполярья, чтобы поставить или опровергнуть диагноз.