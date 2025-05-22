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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.25 19:30

Не надо бояться псевдодолга, который образовался у потребителей, оплативших услуги водоканала за март

Некоторые жители региона были удивлены, получив квитанции за услуги «Мурманскводоканала» за апрель. Дело в том, что ряд северян, судя по бумагам, оказались должниками.

Ряд абонентов «Мурманскводоканала» получили квитанции, в которых помимо текущих платежей есть суммы в строке «задолженность». Но переживать не надо, этот псевдодолг образовался у потребителей, оплативших услуги водоканала за март.

Александр Власовских, начальник службы «Сбыт» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Судя по обращениям граждан, они производили оплату 18, 19, 20 апреля, но банк перечислил эти средства нам только 21-го. Соответственно, они в квитанцию за апрель не попали и попадут в квитанцию за май».

Напоминаем, что в платёжных документах учитываются платежи, поступившие на расчётный счёт ГОУП «Мурманскводоканал» до 20 числа каждого месяца. Гражданам, которые оказались в неприятной ситуации переживать и дополнительно оплачивать ничего не надо. Оперативно проверить свои долги за воду можно с помощью чат-бота водоканала в соцсетях. Процесс этот простой и занимает пару минут.

Павел Мигачев, начальник отдела компьютерного обеспечения: «У нас на квитанции в углу есть куар-код, если его отсканировать, то мы попадаем на страницу со ссылками. Там есть ссылки на сайт. …Можно воспользоваться пунктом меню «Узнать задолженность», вбить сюда свой лицевой счёт и узнать текущую задолженность на данный момент. Не на то время, когда квитанция была распечатана, а сейчас. Можно убедиться, что квитанции на самом деле нет».

Специалисты «Мурманскводоканала» отмечают, что такая ситуация случилась впервые. И надеются, что впредь сбои не повторятся.

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