Не надо испытывать лёд на прочность!

С виду крепкий - на деле хрупкий. Лёд на заполярных озёрах уже вовсю тает, хоть внешне так и не скажешь. С каждым днём выходить на поверхности замёрзших водоёмов становиться всё опаснее. Об этом сотрудники спасательных ведомств предупреждают всех горожан и жителей региона. Профессионалы считаю, что лучше немного опоздать, чем сокращать свой путь, рискую жизнью.

- Лёд на водоёмах региона уже слоистый, пористый, - проясняет ситуацию Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - Преобладает лёд тёмного цвета, который больше всего опасен около берега. Потихонечку начинают вскрываться ручьи, которые будут омывать берега, а лёд будет потихоньку терять толщину и прочность.