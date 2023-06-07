Не надо на нашем лете ставить крест

Отключенное отопление в совокупности с низкой температурой на улице отдаляет мурманчан от долгожданного лета. Когда тепло придёт в наш регион, узнала корреспондент «Арктик-ТВ» Екатерина Дементьева.

Затянутое облаками небо, сильный ветер и низкая температура – такое оно северное лето!

Капризная погода в начале июня характерна для Заполярья. Последние 10 лет средняя температура первого летнего месяца составляет около 10 градусов. Этот год, скорее всего, не станет исключением.

Виталий Макаров, администратор группы о погоде в Мурманской области в социальных сетях: «Циклоны по своей обычной траектории не могут переносить воздушные массы и поэтому весь холод, который в Арктике стоит, обрушивается на нас. Это уже происходит вторую неделю. Забегая вперед, скажу, что будет происходить и третью неделю».

Совсем недавно информационные ресурсы пестрили заголовками о том, что это лето будет аномально жарким. Мы решили выяснить так это или нет. Для этого мы обратились к администратору группы «ВКонтакте» о погоде в регионе Виталию Макарову.

Виталий Макаров, администратор группы о погоде в Мурманской области в социальных сетях: «Есть прогнозы Гидрометцентра России на летние месяцы, которые показывают то, что температура будет выше нормы. Аномалия будет больше на один градус. Если у нас в июне средняя температура по норме +9, значит +10 - это выше нормы. В июле соответственно у нас норма +13, если будет +14 - это уже выше нормы. Обычные люди этого могут даже и не заметить».

Дойдёт ли жара до Кольского полуострова, сказать сложно, но надежда все же остаётся. Виталий Макаров провёл параллель между текущим периодом и 2018 годом. В те времена июнь так же не баловал теплом, а вот июль и август показали максимальные показатели.

Виталий Макаров, администратор группы о погоде в Мурманской области в социальных сетях

- Напомню, лето в 2018 году после двухнедельного периода холодной погоды в июне было просто великолепным. Июль вошел в тройку или стал вторым самым жарким месяцем, было 7 дней с температурой +30 градусов. Леса горели, было очень жарко. То, что у нас в июне холодная погода и то, она не слишком холодная относительно нашей нормы, и это не значит, что на нашем лете можно поставить крест.

Что касается этой недели, то пик похолодания ожидается в четверг и пятницу, не исключены осадки в виде мокрого снега.