Не надо нарушать предписанный режим – Семён Кауров

Глава ЗАТО Александровск на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал жителей муниципалитета, несмотря на ограничения, не нарушать предписанный режим и вовремя платить по счетам за коммунальные услуги.

Семён Кауров отметил, что проще всего это сделать с помощью многочленных онлайн-сервисов, а людям пожилого возраста можно прибегнуть к помощи сотрудников почты. Курьеры организации в период самоизоляции разносят по домам пенсии, а так же предлагают услуги по оплате коммунальных платежей.

Подробности можно узнать по телефону «горячей линии» 8 800-201-60-11. Приём платежей почтальонами на дому позволяет снизить нагрузку на отделения связи, которые именно в периоды выплат и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений, а ведь сейчас большинство отделений временно перешли на пятидневку.