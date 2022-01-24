Не надо относиться к «омикрону» как к «слабому» варианту вируса

270 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+142), Североморск (+42) и Кольском районе (+19).

Будущие разновидности коронавируса могут оказаться заразнее «омикрона», предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут» на сайте ВОЗ. «Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», — приводит цитату специалиста агентство РИА «Новости».

Керкхове подчеркнула, что «омикрон» не станет последним штаммом - в будущем высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории «вызывающих обеспокоенность». По её словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности. Эксперт призвала не относиться к «омикрону» как к «слабому» варианту вируса, хотя в среднем он приводит к форме COVID-19 с меньшими осложнениями.