Не надо ставить крест на своем будущем

Употребление наркотических средств всегда чревато опасными последствиями. И не только для здоровья и жизни. Пагубная привычка разрушает семьи, ставит крест на карьере, приводит к ВИЧ-заболеванию. Зависимый человек уже не способен вести нормальный образ жизни из-за деградации личности. Всё что его ждет - одиночество тюрьма и смерть. Таких последствий не избежать, уверены эксперты «Арктик-ТВ».

Наркомания - серьёзное заболевание, уверяют врачи. Эта пагубная привычка меняет человека практически моментально. Скрывать зависимость долго не получится – у человека, ступившего на путь наркомана, проявляются характерные внешние признаки, которые указывают на наличие болезни.

Алексей Маслацов, заместитель главврача Мурманского областного наркологического диспансера: «У него утрачивается способность адекватно оценивать происходящее, появляется страх, появляется бред, человек начинает проявлять агрессию к окружающим».

Солгать, вызвать чувство жалости у родных, «развести» на новую дозу – вот основные цели наркомана в общении с близкими и родными. Постепенно из-за конфликтов семья и благополучное социальное окружение уходят на второй план. Наркоман находится в поиске новых «друзей», которые разделили бы с ним такой же асоциальный образ жизни.

Яды необратимо поражают абсолютно все внутренние органы и психику. Из-за необоснованной тревожности и галлюцинаций нередки попытки суицида.

Алексей Маслацов, заместитель главврача Мурманского областного наркологического диспансера: «К нам доставляются люди, которые, например, кидались с ножом на близких, кто-то набрасывался на окружающих на остановке, кто-то выскакивал из автомобиля посреди дороги. В состоянии психоза они крайне опасны и могут совершить непоправимые вещи».

Наркопотребитель – потенциальный правонарушитель. В измененном состоянии человек способен на неадекватные поступки – кражи и убийства. Однажды попробовав наркотик, человек автоматически попадает в преступную схему. В поисках средств на «новую» дозу наркоман готов участвовать в незаконном обороте наркотиков - приобретении, хранении и распространении их.

Ольга Столярова, начальник пресс-службы УФСИН России по Мурманской области: Количество осуждённых, содержащихся у нас в учреждениях, связанных с изоляцией от общества, чуть более 3500 тысяч и из них чуть более 1400 осужденных за статьи, связанные с хранением, приобретением и распространением наркотических и психотропных веществ».

По данным полиции Мурманской области ежемесячно регистрируется свыше 100 наркопреступлений, 90% из них связаны со сбытом запрещённых веществ.

Алексей Круглин, эксперт по юридическим вопросам, экс-прокурор: «У человека, который отбывал наказание за сбыт наркотиков, возврат его к обычной жизни в обществе очень сложен. И при этом общество понимает, что этот человек может в любой момент «соскочить», вернуться к этой же деятельности: к употреблению и сбыту наркотиков. И отношение у работодателя такое же. И отношение у власти такое же. И любой здравомыслящий человек будет обращать внимание на эту справку о судимости».

В последнее время всё больше несовершеннолетних становится участниками наркопреступлений. Одним неверным решением молодые люди усложняют себе жизнь. Получив судимость или административное наказание, они автоматически ставят крест на своем будущем. Они не смогут служить в Вооруженных силах и правоохранительных органах, им запрещено работать врачами, учителями, машинистами. Работа на морских судах, на предприятиях, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, в области использования атомной энергии будет закрыта. Они будут лишены права на управление транспортным средством и не смогут заниматься охранной и детективной деятельностью. Крупные фирмы и корпорации также внимательно изучают данные кандидатов на работу. Отметка о судимости перечеркивает возможность хорошего трудоустройства.

Любое соприкосновение с наркотиками – употребление или участие в их незаконном обороте губит жизнь и здоровье, закрывает двери, ограничивает возможности и всегда ведёт за собой ограничения и последствия, избежать которых попросту невозможною. Подумайте о своем будущем!