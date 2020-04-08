Не надо толпиться в банках – призывает глава региона

Андрей Чибис призвал руководителей банков срочно усилить меры безопасности из-за коронавируса. В условиях пандемии большое скопление в банковских отделениях людей, особенно пожилого возраста, недопустимо.

Чибис подчеркнул, что необходимо пересмотреть режим работы учреждений, организовать бесперебойное и, главное, безопасное обслуживание клиентов во всех отделениях, в том числе в помещениях с банкоматами.

С целью минимизации рисков заражения COVID-19 граждан пожилого возраста, особо уязвимых для коронавируса, правительство Мурманской области совместно с ПАО «Сбербанк» планирует запустить пилотный проект по доставке на дом наличных денежных средств. Условия и сроки реализации сейчас прорабатываются.