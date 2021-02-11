Не надо торопиться с «ковидными» послаблениями

141 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+56), Североморске (+13) и Кандалакшском районе (+13).

Несмотря на снятия ряда ограничений в Мурманске, расслабляться и отменять масочный режим, как это сделали власти Удмуртии и Чечни, скорее всего, рано. К тому же некоторые эксперты заявляют о возможном распространение британского штамма коронавируса в России весной.

Такое мнение выразил «ТАСС» главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая большая вспышка заболеваемости, а этого не хотелось бы», - отметил специалист. Тимаков также пояснил, что британский штамм, в отличие от других, передаётся легче.