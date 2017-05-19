Не надо встречаться с «ласковым убийцей»

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В этом году - это 19 мая. Цель Дня памяти - привлечение внимания общества к проблеме, к вопросам социальной защиты ВИЧ-инфицированных и необходимости профилактических мероприятий этого неизлечимого заболевания. В этот день знак солидарности многие люди по всему миру прикалывают к одежде красную ленточку.

В Заполярье статистика в этой сфере неутешительная - 5971 человек являются носителями ВИЧ-инфекции. И с каждым годом их число в нашем регионе неуклонно растёт, поэтому каждый год в Мурманске проходит конференция, посвященная Международному дню памяти умерших от ВИЧ и СПИДа.

- Мы бы хотели, по возможности, чтобы жители нашей области задумались о том, что следует знать свой ВИЧ-статус, - говорит Татьяна Горбовая, главный внештатный специалист по профилактике ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Мурманской области. – Северянам надо прийти к нам на обследование, обследование проводится бесплатно. Это можно сделать в любое удобное для граждан время, можно сделать анонимно, то есть не предоставлять свои паспортные данные.

Основной проблемой выявления ВИЧ-инфицированных является то, что люди редко сдают кровь на СПИД-анализ и не проходят полное обследование. Не зря специалисты эту инфекцию называют «ласковый убийца» - период скрытой стадии может длиться 10-12 лет. «На первичных этапах при заражении болезнь имеет скрытый характер и маскируется проявлением других инфекционных заболеваний, - поясняет Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделом Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - Человек может даже не догадываться, что в этот момент у него болезнь связана именно с заражением ВИЧ-инфекцией».

Эта болезнь может коснуться каждого, невзирая на пол, возраст и социальное положение. Благодаря пропаганде молодёжь более подкована в вопросах о профилактике и защите от СПИДа, но участились случаи заражения ВИЧ-инфекцией людей старшего возраста.

- В этом возрасте люди почему-то забывают о средствах барьерной контрацепции, - говорит Наталья Матвеева, медицинский психолог. – К этому приводят вторичные браки, супружеские или партнерские измены. Почему-то люди уверены, что их уже не коснется ни ВИЧ-инфекция, ни другие инфекции, передаваемые половым путем, они полностью пренебрегают средствами защиты.

В целях профилактики опасного заболевания специалисты напоминают, что необходимо пользоваться контрацептивами, не вводить внутривенно наркотики, не использовать нестерильные медицинские приборы и раз в год сдавать кровь. А для тех, кто хочет быстро и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, 20 мая у Мурманского областного краеведческого музея с 18 часов будет работать мобильная станция-лаборатория «Доверие.