Более десяти общественных организаций встретились со средствами массовой информации и депутатами областной Думы, чтобы понять, какая форма взаимодействия власти и граждан может быть полезна и эффективна.

В Мурманской области работает несколько десятков общественных организаций. Сегодня они играют огромную роль в социальной сфере, принимая на себя заботу о тех, кому нужна поддержка. Мероприятия с участием инвалидов, детей из многодетных семей или северян, попавших в сложную жизненную ситуацию, часто попадают на страницы газет и экраны телевизоров. Что именно должно быть в эфире, а что остаться за кадром, чтобы не нарушить тонкое равновесие сложной социальной сферы, обсудили за круглым столом в приемной «Единой России» журналисты, общественники и депутаты.