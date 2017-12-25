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День за днём с «Арктик-ТВ»25.12.17 19:30

Не нарушить тонкое равновесие сложной социальной сферы

Более десяти общественных организаций встретились со средствами массовой информации и депутатами областной Думы, чтобы понять, какая форма взаимодействия власти и граждан может быть полезна и эффективна.

В Мурманской области работает несколько десятков общественных организаций. Сегодня они играют огромную роль в социальной сфере, принимая на себя заботу о тех, кому нужна поддержка. Мероприятия с участием инвалидов, детей из многодетных семей или северян, попавших в сложную жизненную ситуацию, часто попадают на страницы газет и экраны телевизоров. Что именно должно быть в эфире, а что остаться за кадром, чтобы не нарушить тонкое равновесие сложной социальной сферы, обсудили за круглым столом в приемной «Единой России» журналисты, общественники и депутаты. 

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Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
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