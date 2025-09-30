Не оставляйте машину под знаком, запрещающими стоянку

Для того, чтобы пассажиры были уверены в своей безопасности, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят проверки по контролю общественного транспорта.

Полицейские провели рейд по выявлению неправильно припаркованных автомобилей. С проспекта Ленина эвакуировали легковушки, оставленные под знаками, запрещающими стоянку.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Данный знак предусматривает административное наказание, а санкция по статье предусматривает административный штраф».

Водители, паркующие свой транспорт в неположенных местах вдоль дороги, нередко создают помехи для других участников движения. Для транспортировки автомобилей нарушителей автоинспекторы привлекают эвакуатор.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Такая парковка грозит не только аварийной ситуацией, они её создают, являются помехой на дороге».

Теперь, чтобы вернуть свой автомобиль, владельцам придётся не только заплатить штраф, но и оплатить место на штрафстоянке и работу эвакуатора.