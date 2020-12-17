Не поделили дорогу

В центре Мурманска произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В утреннее время на одном из перекрестков по улице Шмидта столкнулись паркетники «Тойота» и «Киа».

По словам очевидцев, у одной из машин загорелся двигатель, на месте происшествия работали пожарные. По сообщению регионального ГИБДД в аварии никто не пострадал.

Причины инцидента выясняются.