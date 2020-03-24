Не подхвати вирус - не ходите дети в ТРЦ гулять!

Пребывание школьников в торговых центрах теперь строго регламентировано. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» выяснила, как руководство крупного торгового комплекса в Мурманске отслеживает кучкующихся подростков.

Виолетта Прохорова, мурманчанка, как и многие другие девчонки её возраста, своё свободное время зачастую проводит в крупных торговых комплексах. Здесь на фудкорте она встречается с друзьями, ходит с ними в кино и предается беззаботному общению. Время пролетает весело и незаметно. По словам девятиклассницы, отмена школьных занятий из-за карантина - не повод сидеть дома.

Виолетта Прохорова, школьница: «Я не боюсь общественных мест. Что ж мне теперь не жить? Я взяла салфетки натянула шарф, чтобы микроба не подловить».

Действительно сейчас многие представители молодого поколения стараются защитить себя при помощи масок и антисептиков, но этого, по словам специалистов, не достаточно. Сейчас очень важно не собираться большими группами, чтобы не увеличивать риск заболевания коронавирусом, поэтому в Мурманской области несовершеннолетним ограничили посещение торгово-развлекательных центров.

Татьяна Хабарова, управляющая торгово-развлекательным комплексом «Мурманск-молл»: «Наши службы и охрана проводят обходы территории комплекса и, если мы замечаем, что такие группы собираются, мы видим, что они не совершают покупки, то просим их уйти. Мы налаживаем работу с инспекторами ПДН и выработаем решение, как нам сотрудничать».

Уже сейчас заметно, что праздношатающейся молодёжи в ТРЦ стало гораздо меньше. Возможно, такая дисциплинированность связана ещё и с родительским контролем. По словам школьников, с которыми нам удалось пообщаться, многие взрослые ограничивают школьников и запрещают им лишний раз показываться в торговых центрах.