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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.22 19:30

Не поднимаясь с дивана и из любой точки мира: посещаем Мурманский областной художественный музей через платформу «Артефакт»

Это стало возможным благодаря участию учреждения в национальном проекте «Культура» 2022.

Художественный музей стал победителем конкурсного отбора национального проекта «Культура» 2022. В качестве награды работы из постоянной экспозиции музея перенесли в виртуальное пространство, которое доступно через мультимедийный гид «Артефакт».

Дмитрий Колатаев, ведущий методист отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»: «Нас поддержало Министерство культуры Российской Федерации, записали нам аудиокниги на двух языках: на русском и английском. Отредактировали тексты, описания, которые мы делали. Тем самым мы даём возможность жителям всего мира зайти на платформу «Артефакт», ввести название «Мурманский областной художественный музей», найти экспозицию «Мир изобразительного искусства». Это и есть наша постоянная экспозиция с произведениями музея».

Благодаря «Артефакту» каждый желающий, не выходя из дома, может познакомиться с выставочными работами многих российских музеев. На данный момент на площадке собрано более 26000 экспонатов.

Дмитрий Колатаев, ведущий методист отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»: «Здесь есть 40 произведений из нашего собрания, мы с ними можем познакомиться в приложении, либо, открыв сайт на компьютере, на ноутбуке. Когда мы попадаем в музей, чтобы нам увидеть, как работает технология дополненной реальности, мы нажимаем на иконки «начать просмотр».

Главная особенность такой экскурсии - технологии дополненной реальности – это точки доступа, всплывающие на объекте. Они позволяют узнавать о скрытых и интересных деталях предмета.

Дмитрий Колатаев, ведущий методист отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»: «В них мы видим самое интересное, о чем мы хотим сразу рассказать посетителю, чтобы он познакомился с тем, кто изображён, например, на картине, а потом открыть подробный текст, либо включить аудиогид на двух языках».

Цифровизация идет вперед и во многом упрощает жизнь, отмечают пользователи приложения.

Алина Хорохордина, посетительница музея: «Не все могут физически посетить музеи. Например, я не из большого города, в музей хожу редко. А благодаря такому приложению смогу посещать их достаточно часто».

Есть возможность посещать выставки с гидом, поэтому, чтобы визит в музей был не только увлекательным, но и информативным, такие платформы служат отличной альтернативой.

Удобно. Но, чтобы не доставлять остальным посетителям неудобств, воспользуйтесь наушниками или текстовой версией. Тем не менее, по словам экспертов, такой формат изучения искусства служит лишь знакомством с миром прекрасного, но он не заменит живого контакта человека с экспонатом.

Комментарии

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