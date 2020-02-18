Не помнящие родства, или «Праздники на костях»

А в прошлом году мурманчане были возмущены «праздником на костях», когда молодые люди украсили монумент гирляндами и шариками в честь помолвки. Не меньший резонанс вызвал и дрифт подпившей компании на автомобиле вокруг памятника в сквере на Ленинградской.

Ещё один исторический объект напоминает горожанам о годах интервенции – это стела до недавнего времени располагавшаяся на улице Буркова. Старожилы долго расходились во мнении: толи это памятник иностранным солдатам, похороненным в Мурманске в годы интервенции, то ли обычный геодезический знак. Но очевидно, что сооружение имеет отношение к первым годам существования Мурманска. В прошлом году её демонтировали и отправили на реставрацию. В настоящее время стела установлена на английском военном кладбище, расположенном в районе улицы Рогозерской.