Не поскользнитесь на дороге, пешеходы и водители!

На улице холодает, погода на Кольском полуострове начинает принимать осенний характер. В связи с этим сотрудники ГИБДД предупреждают мурманчан о возможном образовании наледи на дорогах.

Температура воздуха будет постепенно уходить в минус. Такие погодные условия могут существенно снизить сцепление с дорожным полотном, что нередко приводит к авариям. Водителям стоит быть аккуратными и при возможности отказаться от запланированных поездок на личном транспорте.

Пешеходам так же следует ответственнее отнестись к переходу проезжей части и не нарушать правила дорожного движения.

Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД России по Мурманской области: «Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Стоит выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, а так же заблаговременно снижать скорость в зонах образовательных учреждений и пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД советуют правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя».