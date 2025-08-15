Не пропустите День открытых дверей в отделении Центрального Банка России в Мурманской области

Немногие горожане знают, что в самом центре Мурманска расположен музей Банка России. В его стенах даже проводят экскурсии для взрослых и детей. Попасть туда может каждый, записавшись через официальный сайт финансовой организации.

Один из залов музея банка посвящён истории российских денег. Есть популярная экскурсия под названием «Увлекательное путешествие рубля и копейки» в ходе, которой гости могут увидеть более 650 экспонатов. Есть даже оригинальные купюры 100 и 500 рублей с изображениями великих российских императоров.

Екатерина Пакова, ведущий экономист отделения Центрального Банка России в Мурманской области: «Это самые крупные банкноты по своему формату и своему размеру за всю нашу с вами историю. Они, кстати, также имели прозвище «Катенька» и «Петенька» по изображению Екатерины Второй и Петра Первого».

Хотите увидеть первые старые монеты, которые были до появления бумажных денег? Пожалуйста. Вот огромный увесистый рубль. Или, посмотрите на квадратную копейку, узнайте больше о монете «Соболь».

Екатерина Пакова, ведущий экономист отделения Центрального Банка России в Мурманской области: «Эта монета использовалась только на территории Сибири. Больше её на европейской части России использовать было нельзя. Там производилась и использовалась. Кстати, она тоже прозвище имела и сейчас имеет у коллекционеров – «Соболя».

Увидев советские деньги, удивляются только дети. А вот взрослые погружаются в ностальгию о том, как их зарабатывали, что на них покупали.

Екатерина Пакова, ведущий экономист отделения Центрального Банка России в Мурманской области: «В период становления советской власти, была гиперинфляция в стране. В то время пара брюк могла 75 миллионов стоить. Порядок цен был существенный. И впервые наши граждане столкнулись с такими словами, как миллион и миллиард. Люди в быту стали каким-то образом сокращать эти слова, тогда появились лимон и лимард».

Музей в региональном отделении Банка России - не просто интересное место, это настоящее экономическое путешествие.

Кстати, в последнюю субботу сентября во всех регионах страны, в том числе и в Мурманской области, банк проведёт традиционный День открытых дверей. В программе не только экскурсии, но и марафон финансовой культуры.