Не пропустите новый выпуск программы «Проще говоря»

На телеканале «Арктик-ТВ» её ведущий Алексей Баринов встречается с активным мурманским общественным деятелем Аленой Лянгазовой. Он обсудит с ней вопросы молодёжной политики, благотворительности и другие виды деятельности, которыми занимается гостья программы.

Обо всём этом и многом другом нам расскажет мурманская общественная активистка Алена Лянгазова.

Смотрите сегодня, 25 октября, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ» и артик-тв.рф