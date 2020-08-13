Не прошёл испытание севером - Андрей Коровянский покидает пост директора Центра городского развития Мурманской области

Напомним, место руководителя он занял в январе 2020 года, сменив Ольгу Вовк. Но спустя недолгий срок Андрей Коровянский написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Свои полномочия он сложит 26 августа. Информации о том, кто займет место белорусского архитектора, пока нет.