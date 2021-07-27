Не прошло и два года - в Мурманске закончили расследование уголовного дела, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью

В ноябре 2019 года водитель машины «Рено» при проезде перекрестка проспекта Ленина и улицы Книповича проигнорировал красный сигнал светофора и на скорости столкнулся с «Ауди».

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС любитель погонять предъявил документы на имя своего брата, а также представился его именем. Однако обмануть инспекторов мужчине не удалось. Полицейские быстро установили его личность – им оказался мурманчанин 1985 года рождения.

Помимо очевидных нарушений виновник аварии, как оказалось, находился в состоянии наркотического опьянения.

Константин Плотников, следователь СО по ДТП по городу Мурманску: «В результате ДТП причинён тяжкий вред здоровью водителю и пассажиру марки «Ауди». Собраны необходимые доказательства, предъявлено обвинение по пункту а части 2 статьи 204 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».