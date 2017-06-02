Не родись счастливой, а родись читателем!

Родился читателем - сотрудники областной детско-юношеской библиотеки поздравили молодых мам, чьи дети родились 1 июня, в День защиты детей. Им подарили наборы книг с символикой акции. Мероприятие состоялось во всех роддомах Мурманска.

Акция «Родился читателем» в Мурманске проходит два раза в год. Поздравляют молодых мам традиционно в День защиты детей и День матери. В этот раз женщинам, родившим первого июня, подарили комплект печатных изданий, состоящий из «Книги российской мамы» Валерии Фадеевой и рассказов известных детских писателей, таких как Эдуард Успенский, Самуил Маршак и Григорий Остер.

- Конечно же мы ждём мамочек всегда. У нас есть очень много отделов, где мамы могут развивать своего ребёнка, - говорит Елена Нестеркина, заведующая Центром правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки. - Есть и комната сказок, и неокниги, с помощью которых родители могут формировать интеллект своих детей, развивать их. Сын Гульнары Филипповой - Дмитрий - появился на свет как раз в День защиты детей. Этот ребёнок у женщины уже третий. Как ухаживать за младенцами она знает. Но книги, всё равно, в глазах женщины подарок ценный. Дмитрий пока плачет, литературой не интересуется, но в будущем, уверена Гульнара, из сына вырастет ответственный читатель. «У меня двое старших детей, которые очень много читают, - рассказывает Гульнара Филиппова, мама новорождённого Дмитрия. - И младшего будем водить в библиотеки, будем приучать».

Акция «Родился читателем» в Мурманске проводится с 2007 года. Эта - юбилейная. 1 июня в столице Заполярья родились 23 младенца. Подаренные книги для них - начало пути в волшебный мир литературы. А через несколько лет каждого из сегодняшних новорождённых ждут с родителями в областной детско-юношеской библиотеке.