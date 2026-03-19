Не роскошь, а средство передвижения

Сегодня мурманские специалисты фонда «Защитники Отчества» торжественно передали новый автомобиль с ручным управлением герою специальной военной операции. Ещё один участник специальной военной операции стал обладателем нового автомобиля с ручным управлением.

Со словами глубокой благодарности за проявленную отвагу и самоотверженность от лица всех земляков представители фонда «Защитники Отечества» передали ключи от машины ветерану боевых действий Виктору Геворгяну.

Виктор Геворгян, участник СВО, ветеран боевых действий: «Я в восторге! Я теперь могу быть мобильным, передвигаться, а это открывает новые возможности. Движение – жизнь!».

Прежде, чем сесть за руль, Виктор Геворгян прошёл курсы вождения в региональном отделении ДОСААФ, сдал экзамены, а в ГАИ получил права.

Это его первая машина. И первая самостоятельная поездка героя за рулем собственной машины из автосалона к себе домой.