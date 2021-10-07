Не рубите дерева, не рубите», или Жители Умбы возмущены строительством новой вертолётной площадки

В Умбе рабочие уничтожают лес, проводя строительные работы на территории нескольких гектаров. По версии очевидцев, здесь строят вертолётную площадку, при том, что под боком функционирует действующий аэропорт.

Что это? Желание перевозчиков сэкономить, а местной администрации заработать, вероятно даже пренебрегая законом?

На этот случай стоит обратить пристальное внимание природоохранной прокуратуре. На территории в несколько гектаров рядом с аэропортом в Умбе строители начали земельные работы. Фактически они уничтожают лес и плодородный слой почвы, многолетний мох, нанося непоправимый ущерб хрупкой экосистеме Терского берега.

«Насколько правомерны такие действия?», – задаются вопросом местные жители, у которых есть подозрение, что Кольское подразделение Вологодского авиационного предприятия строит вертолётную площадку. Полицейские, вызванные очевидцами таких действий, удивившись раскопкам на лесном участке, сразу приступили к делу: «Пошли, объяснение будешь давать, на основании чего ты здесь ковыряешь?»

- А я то тут при чём? – прозвучал ожидаемый ответ.

Подтверждают эту версию и собственники действующей воздушной гавани в посёлке. Ведь перевозчик планирует досрочно, с 20 октября, расторгнуть договор аренды. Вероятно, до этого времени компания рассчитывает завершить стройку. Вот только на площадке, скорее всего, не будет никакой инфраструктуры. Кроме того, тяжёлая техника без согласования передвигается по территории аэропорта. По словам собственника, арендная плата не росла и оснований для отказа от услуг воздушной гавани у предприятия быть не должно.

- Вы давали разрешение на земельные работы? Вот здесь, во так? Да?

– Да.

- И эта земля, это ваша земля?

- Да.

- И по поручною администрации здесь проводятся земельные работы?

- Да, «Техпромом», они подрядчики.

- Конкурс выиграли?

– Вы официально запросите, и мы вам всё расскажем.

Очевидцам сотрудник местной администрации не смогла показать документы на вырубку и строительные работы. По закону, рыть землю представители Вологодского авиационного предприятия или их подрядчики могли начать только после заключения договора аренды или собственности. Но таких документов, по данным из открытых источников, просто нет.

Так что же происходит в Умбе? Репортаж с места событий будет в ближайших выпусках новостей телеканала «Арктик-ТВ».