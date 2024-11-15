Не рубите, мужики, не рубите…

Надзор за незаконной рубкой лесов Мурманской области в декабре будет усилен. Особое внимание будет уделяться охране деревьев хвойных пород от незаконных рубок.

В этом будут задействованы государственные лесные инспекторы Минприроды Мурманской области, регионального Центра лесного и экологического контроля, а также сотрудники территориальных подразделений УМВД.

За незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников предусмотрено административное наказание. Сумма штрафа составит: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, нарушитель будет обязан возместить нанесённый вред лесам. Если сумма причинённого ущерба превышает 5 тысяч рублей, то к виновникам будут применяться меры уголовной ответственности.