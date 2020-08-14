День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.20 19:30
Не садись под градусом за руль – поймают и накажут
Сотрудники Госавтоинспекции на выходных и в начале следующей недели усилят патрулирования. Как сообщила Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску, стражи порядка на дорогах будут ловить водителей, севших за руль в нетрезвом виде, и тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения.
Напомним, за езду в состоянии алкогольного опьянения может грозить не только весомый штраф, но и уголовная ответственность.
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Последние комментарии
Violetta
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Д.О. Вернер
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Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
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