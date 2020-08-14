Не садись под градусом за руль – поймают и накажут

Сотрудники Госавтоинспекции на выходных и в начале следующей недели усилят патрулирования. Как сообщила Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску, стражи порядка на дорогах будут ловить водителей, севших за руль в нетрезвом виде, и тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения.

Напомним, за езду в состоянии алкогольного опьянения может грозить не только весомый штраф, но и уголовная ответственность.