Правительство страны попытается миллионы россиян перевести из нищих в бедныеПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»11.09.17 19:30

Не садись за руль под мухой!

Двое пассажиров в реанимационном отделении, водитель приходит в себя после операции. А молодая девушка погибла до приезда скорой помощи. Страшная авария произошла на трассе Кировск – Апатиты, причина происшествия уже ясна - всему виной алкоголь.

10 сентября рано утром компания из 5 человек возвращалась с ночной гулянки в Апатиты. Веселились в кировском боулинге. Вот только выпили горячительного не только пассажиры, но и сам водитель злополучного «Мерседеса». На трассе водитель решил пойти на обгон, выехал на встречку, после чего произошло столкновение с машиной «Лада».

В аварии пострадали шесть человек, за жизни двоих пассажиров серьёзно опасаются врачи:  24летний водитель перенёс операцию, а  вот для 22-летней пассажирки «Мерседеса» ДТП закончилось смертью. Она погибла на месте аварии.

К сожалению, количество ситуаций, когда алкоголь в крови водителя становится причиной фатальных ДТП, в нашем регионе не снижаются. С начала года сотрудники ГИБДД  выявили около полутора тысяч северян, которые управляли своим транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составлены акты об административном правонарушении.

- Наказание за данные правонарушения предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, - напоминает Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области.

В полиции отмечают, что повторно за руль в нетрезвом виде сели 255 водителей. За такой рецидив правонарушителям может грозить уже лишение свободы на срок до двух лет. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ единый день голосования наибольшую активность проявили избиратели ЗАТО п.Видяево, сельских поселений Териберка и Варзуга
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Зуева Елена Владиславовна
10.09.17 15:38
Здравствуйте, хочу обратиться к вам, т.к. живем в деревяшке. Зимой у нас был пожар, хорошо, что я не спала. Загорелась проводка в подъезде. После тушения электрик ничего не сделал, провода так и торчи
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Николай!
10.09.17 14:42
Я пришёл , на свой избирательный участок по месту жительства и регистрации, что бы проголосовать! Зашёл в гимназию№8, а там сказали у нас выборы не проходят! Как это понимать?(((( *** В Мурманске
Комментарий к новости:10 сентября идём голосовать
Галина
09.09.17 00:12
Мошенники ещё те..((( 3000руб взяли, база липовая г.Москва и Московская область... Позвонила в первый же день по указанному на сайте телефону, выслушали, что из 16 выбранных квартир ни один якобы влад
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 17 копеек, а евро теряет 4 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика