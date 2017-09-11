Не садись за руль под мухой!

Двое пассажиров в реанимационном отделении, водитель приходит в себя после операции. А молодая девушка погибла до приезда скорой помощи. Страшная авария произошла на трассе Кировск – Апатиты, причина происшествия уже ясна - всему виной алкоголь.

10 сентября рано утром компания из 5 человек возвращалась с ночной гулянки в Апатиты. Веселились в кировском боулинге. Вот только выпили горячительного не только пассажиры, но и сам водитель злополучного «Мерседеса». На трассе водитель решил пойти на обгон, выехал на встречку, после чего произошло столкновение с машиной «Лада».

В аварии пострадали шесть человек, за жизни двоих пассажиров серьёзно опасаются врачи: 24летний водитель перенёс операцию, а вот для 22-летней пассажирки «Мерседеса» ДТП закончилось смертью. Она погибла на месте аварии.

К сожалению, количество ситуаций, когда алкоголь в крови водителя становится причиной фатальных ДТП, в нашем регионе не снижаются. С начала года сотрудники ГИБДД выявили около полутора тысяч северян, которые управляли своим транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составлены акты об административном правонарушении.

- Наказание за данные правонарушения предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, - напоминает Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области.

В полиции отмечают, что повторно за руль в нетрезвом виде сели 255 водителей. За такой рецидив правонарушителям может грозить уже лишение свободы на срок до двух лет.