Не смог устоять от соблазна наживы

В полицию обратилась 40-летняя жительница ЗАТО город Заозерск. У неё пропало 35 тысяч рублей.

Проводя операции в банкомате в отделении банка, потерпевшая оставила визитницу с картами и наличными деньгами. Позже, вспомнив о забытом имуществе, женщина вернулась, но своих вещей не обнаружила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее несудимого 46-летнего жителя ЗАТО. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина подошёл к банкомату следом за потерпевшей, и забрал забытую визитницу.

Похищенные деньги и карты у него изъяли и скоро вернут владелице. Однако, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.