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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.06.21 19:30

Не сойдёт с рук – в Мурманской области вводятся новые ограничения и спросят за ямочный ремонт и отсутствие разметки на дорогах

Очередное оперативное совещание провёл губернатор Андрей Чибис в стенах областного правительства. На нём он озвучил новые ограничения, которые вводятся в нашем регионе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а также ещё ряд важных событий.

В начале заседания губернатор поздравил медработников с прошедшим профессиональным праздником. Андрей Чибис отметил, что в этот нелёгкий период нужно рассчитывать не только на врачей, а в первую очередь самим думать о здоровье. Это значит, соблюдать установленные правила и ограничения, которых теперь стало больше. И они будут действовать до особого распоряжения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «С 22 июня всем работодателям воздержаться от направления работников в служебные командировки, за исключением случаев, требующих необходимости, исключительных случаев».

Также рекомендовано предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты работникам в день вакцинации от ковида и один день после неё. Массовые мероприятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе теперь отменены. Закрываются филармонии, театры и  ДК. С 23 июня фуд-корты в торговых центрах будут работать только на вынос или в формате курьерской доставки. Кафе, рестораны и кинотеатры продолжают работать с заполняемостью на 50%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 23 июня прекращается деятельность детских игровых комнат, расположенных в ТЦ, кафе и ресторанах. Это касается и развлекательных центров для детей и подростков».

Государственным и муниципальным учреждениям рекомендовано предоставлять услуги в электронном формате или по предварительной записи. Организации соцобслуживания запрещено посещать третьим лицам. С 26 июня гостиницы могут заселять гостей с сертификатом о полном курсе вакцинации, либо справки о наличии антител, либо документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 3 дня до заселения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «С 23 июня всем организациям количество участников мероприятий, проводимых в очной форме, в том числе рабочих совещаний, ограничить 30 людьми. С 23 июня спортивные, физкультурные мероприятия проводить без зрителей, но в порядке, который до этого был установлен».

Также губернатор призвал граждан прививаться от ковида. Сейчас готовятся условия обязательной вакцинации для ряда сфер: образования, торговли, общепита, транспорта, госслужащих.

Далее Андрей Чибис перешел к другим темам. По просьбе рыбаков в реке Кола увеличат вылов сёмги. Особой благодарности губернатора удостоились рейнджеры, которые, взаимодействуя со службой лесного и экоконтроля, успешно борются с браконьерами в Мурманской области.

В этом году в Мурманской области предстоит реконструировать территорию 250 многоквартирных домов в 29 муниципалитетах. Все работы нужно завершить до 30 сентября. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нужно благоустроить 16 общественных территорий в 13 муниципальных образованиях.

Мария Гаврилова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области:  «На сегодняшний день контрактование работ по благоустройству общественных территорий составляет 100%. Подрядчики приступили к выполнению работ на всех 16 объектах».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются 8 объектов. Среди них 5 автодорог и 3 моста. В ходе доклада министра транспорта и дорожного хозяйства губернатор отметил, что многое сказанное на бумагах не находит подтверждения в жизни. Есть проблемы с проведением ямочного ремонта и разметкой на дорогах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это просто так не сойдёт с рук. Коллеги, предупреждаю всех. Это что такое вообще!? Вы тут не для докладов находитесь».

После того, как губернатор напомнил министрам о необходимости чёткого выполнения непосредственных обязанностей, заседание продолжилось. И стало известно, что 22 июня в Мурманской области мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, состоятся, но их проведут в минимальном формате.

 

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