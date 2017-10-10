«Моржи» «хапнули адреналина» на ледяной дистанции в 101 метрВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины – принцы, или Сказочные герои рядом с очаровательными женщинами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»10.10.17 19:30

Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского

Евгений Викторович родился в 1953 году в Пензенской области. Вся его жизнь была тесно связана с Заполярьем.  Он закончил мурманский пединститут по специальности «История».

Многие годы он успешно работал учителем в разных образовательных учреждениях города, о чем свидетельствуют многочисленные награды. С 1986 года – отличник просвещения, руководил  школой № 42. Трижды мурманчане избирали его депутатом городского Совета.

Евгений Шовский умер 9 октября после продолжительной болезни. Ему было 64 года. Редакция «Арктик-ТВ» выражает соболезнования семье Евгения Викторовича.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовал: 411 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
10.10.17 19:27
Обращаюсь к гражданину под именем-псевдонимом "Здешний". Как Вы посмели назвать уважаемого и любимого мною заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска, директора МБОУ КШМ (до 2011 г. МО
Комментарий к новости:ИТОГИ: Под знаком 101-летия Мурманска, или Надежды комсомольцев 1967 года не оправдались
Валерия
10.10.17 09:46
Автору дебильного текста. Фразу "... нашли в своей квартире полицейские, подробности смерти не уточняются" можете адресовать своим родным и близким, если они у вас есть, потому что впечатление, что вы
Комментарий к новости:Мурманчане простятся с единственным театральным критиком в регионе
Здешний
09.10.17 21:23
Г-н Белошеев из ЕР, но в нём остались комсомольские и партийные идеи, которым он изменил. ЕР не имеет своих героев, своей идеологии и программ, что имела КПСС, они всё прежнее используют в своих целях
Комментарий к новости:ИТОГИ: Под знаком 101-летия Мурманска, или Надежды комсомольцев 1967 года не оправдались
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Адмиралъ». Художественный сериал, 6 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуВ период подготовки к зиме в Колэнерго отремонтировано более 500 км линий электропередачи-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика