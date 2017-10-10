Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского

Евгений Викторович родился в 1953 году в Пензенской области. Вся его жизнь была тесно связана с Заполярьем. Он закончил мурманский пединститут по специальности «История».

Многие годы он успешно работал учителем в разных образовательных учреждениях города, о чем свидетельствуют многочисленные награды. С 1986 года – отличник просвещения, руководил школой № 42. Трижды мурманчане избирали его депутатом городского Совета.

Евгений Шовский умер 9 октября после продолжительной болезни. Ему было 64 года. Редакция «Арктик-ТВ» выражает соболезнования семье Евгения Викторовича.