Не стареют душой ветераны - 75 лет исполнилось Евгению Левченко, заслуженному общественному деятелю города Мурманска

Поздравить ветерана с юбилеем приехали представители администрации города.

Евгений Александрович Левченко отмечен множеством наград, он давно занимается военно-патриотическим воспитанием. Свой жизненный путь Евгений Александрович начал 4 апреля 1946 года под Курском. Избрав карьеру военного, он более 20 лет посвятил службе в качестве политработника. С 2010 года Левченко стал председателем городской организации ветеранов войны и военной службы, он до сих пор ведёт военно-патриотическую работу со школьниками и военнослужащими.

Несмотря на почтенный возраст, юбиляр сохраняет юношеский задор и оптимизм.

Евгений Левченко, председатель Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы: «Когда было 20 лет, казалось, что 40-летние - это старики, наверное, самому 40 исполнилось, думаешь, да жизнь только, вроде, начинается, вот 65 лет – вот это дата, проскочила и эта дата, вот сейчас уже 75. Понимаешь, конечно, что жизнь – она не останавливается, она продолжается, жить надо».

Поздравить ветерана пришли гости.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Уйдя на заслуженный отдых, человек решил, по сути, не уходить на заслуженный отдых. Вот сейчас ему 75, он продолжает возглавлять одну из самых значимых, активных общественных организаций в городе. Он абсолютно неугомонный и неутомимый, он абсолютно неравнодушный и он любит наш город».

Евгений Александрович и администрация города совместными усилиями помогают ветеранам Великой Отечественной войны, а также ведут работу над сохранением исторической памяти. Например, недавно был открыт мемориал воинам Полярной дивизии и памятник бойцам оленетранспортных батальонов.