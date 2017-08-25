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День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 19:30

Не стареют душой ветераны – мурманчанин Юрий Васильевич Шекуров встречает 90-летие в «боевом» строю

В городской общественной организации ветеранов войны и военной службы сегодня жизнь бьёт ключом. Её члены приходят один за другим - все  при параде, с медалями и орденами. И для такой встречи есть повод. Одному из участников общества сегодня исполнилось 90 лет.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Васильевич Шекуров до сих пор не потерял военную выправку и постоянно находится в центре событий.

- Он возглавляет организацию ветеранов Тихоокеанского флота и Дальневосточного фронта, - рассказывает Евгений Левченко, председатель городской организации ветеранов войны и военной службы. – Он стоял у истоков образования нашей организации. Также он активно сотрудничает и в территориальной организации Первомайского округа. В общем, как говорят, не стареют душой ветераны!

Больше всего по душе 90-летнему ветерану работа с молодёжью. Такая деятельность позволяет ему не стареть душой, да и опыта, которым можно поделиться с подрастающим поколением, у Юрия Васильевича набралось на целую жизнь. Будущим защитникам Родины капитан первого ранга прививает любовь к своей стране, а молодёжь с радостью слушает воспоминания ветерана о боевых буднях Великой Отечественной войны. «Я считаю, что это будущие воины, защитники нашей Родины, - говорит Юрий Васильевич Шекуров, капитан первого ранга, ветеран Великой Отечественной войны. - На них наша надежда, что если Родина позовёт на подвиг, на защиту, то наша молодёжь будет также отважно и смело защищать интересы нашей страны.

Поздравили Юрия Васильевича не только коллеги по ветеранской организации. Своё уважение выразили и представители городской администрации. Пришли они не с пустыми руками. Под торжественные аплодисменты юбиляру вручили памятные подарки и пожелали оставаться таким же активным и служить примером для подрастающего поколения мурманчан.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
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