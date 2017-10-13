Не страшна коммунальщикам Мурманска зима и паводок следующего года

Управление дорожного хозяйства по-прежнему нуждается в ценных кадрах. Руководство предприятия утверждает, что даже в этих условиях к наступлению зимнего сезона всё готово. Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев лично проверил состояние парка техники и готовность её к зимним работам.

Народная мудрость говорит, что сани стоит готовить летом. Вот и Управление дорожного хозяйства в тёплое время года не забывает о предстоящих зимних заботах. Всё лето дорожники готовились к новому сезону уборки снега. Несмотря на поджимающее время, ремонтные работы завершились в срок. Часть машин уже переоборудовали: установили навесное оборудование, отвалы и щётки.

- Можно сказать, что в будущую зиму мы войдём подготовленными и пройдём её без проблем, как зиму, так и паводок после неё, - заверяет Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства.

В этом году парк спецмашин продолжит обновляться, планируется закупить ещё 19 новых машин. Сейчас на предприятии работают почти 600 человек, а общее количество техники составляет 142 единицы.

- Дополнительно в этом году мы будем докупать тяжёлую технику, которая работает на улице, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Нужно сказать, что к тем стандартным ста единицам, которые у нас на городских улицах работает, добавиться ещё техника, которую мы берём в аренду. Выделены на это специальные средства, поэтому я считаю, что город к зиме у нас сегодня готов.

Однако, несмотря на большой штат сотрудников, кадров всё же не хватает. Для того, чтобы привлечь новых работников в УДХ, Совет депутатов Мурманска выделил дополнительные средства, которые пойдут на повышение заработной платы. Надбавку получат уборщики территории, водители-машинисты и слесари аварийно-восстановительных работ.

- Проблема кадров у нас стоит всегда. На сегодняшний день у нас недокомплект водителей в пределах 30%, ремонтная мастерская - порядка 40%, рассказывает Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства. - Работа у нас тяжёлая, но те люди, которые работают у нас на предприятии, это профессионалы. И мы даже этими силами справляемся с уборкой города.

Дорожники уже заготовили 23 тысячи тонн пескосоляной смеси, которая защищает асфальт от наледи. В ближайшее время планируется закупить ещё около 10 тонн специального реагента. Все необходимые приготовления, как заверяет Управление дорожного хозяйства, будут выполнены в срок и зима не застанет дорожников врасплох.