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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.19 19:30

Не страшны крещенские морозы юным северянам

Робототехникой занимаются и дошколята. В детском саду № 45 малыши учатся конструировать, знакомятся с английским языком, математикой и медициной. А чтобы детям было комфортно, в здании заменили окна и отремонтировали крышу.

Глава администрации города  Мурманска Андрей Сысоев приехал лично проверить, выдерживают ли новые стеклопакеты крещенские морозы.

Сорок пятый мурманский детский сад в этом году празднует 45-летие. К юбилею учреждения в здании сделали комплексный ремонт: заменили старые окна на стеклопакеты, починили кровлю и даже установили малые архитектурные формы на спортивной площадке. Глава администрации приезжал лично проверять ход ремонтных работ, а теперь решил проверить, какие условия созданы для маленьких мурманчан.

- По сути, самый холодный период у нас сейчас, так как стоят крещенские морозы, поэтому я решил проверить,  как новые окна работают сейчас, так как осенью детский сад был пустой, не было детей, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

В детский сад № 45 ходят более 200 малышей, здесь функционируют и особенные группы - оздоровительной направленности для часто болеющих и деток. В учреждении  не только установлены увлажнители воздуха и ионизаторы, но и реализуются совместные медико-педагогические проекты «Правильное питание», «Учимся дышать» и «Сам себе врач». А образовательная программа дошкольного учреждения включает даже робототехнику.

- Все дополнительные помещения в детском саду отданы детям: есть кабинет математики,  есть изостудия, физкультурный зал, - рассказывает Ольга Фокина, заведующая детским садом № 45 города Мурманска. – Наши дети в течении дня распределяются таким образом, что часть из них занимается физкультурой, часть математикой, часть занимается робототехникой, часть занимается в кабинете английского языка.

Теперь, когда  в детском саду тепло, нет сквозняков и отремонтирована крыша, заведующая строит планы по благоустройству территории в этом году. Возможно, совсем скоро у дошколят появится маленькое футбольное поле.

 

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