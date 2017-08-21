Не так страшен мышьяк в рыбе, как его малюют

Рыбная продукция Мурманских производителей – на особом контроле ветеринарных служб.

В результате лабораторных исследований, которые проводил Всероссийский центр качества лекарственных средств для животных и кормов, выявлена рыбная продукция отечественных производителей с превышением токсических элементов. В рыбе обнаружен мышьяк. Вместе с тем, на основании научных данных специалистов ПИНРО, мышьяк широко распространен в мире живых существ. Наиболее богаты им организмы моря – он накапливается в результате происходящих в воде природных процессов. Мышьяк поглощается рыбами в основном с пищей и быстро преобразовывается в низкомолекулярные органические соединения, которые не представляют опасность для человека.