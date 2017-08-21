День за днём с «Арктик-ТВ»21.08.17 19:30
Не так страшен мышьяк в рыбе, как его малюют
Рыбная продукция Мурманских производителей – на особом контроле ветеринарных служб.
В результате лабораторных исследований, которые проводил Всероссийский центр качества лекарственных средств для животных и кормов, выявлена рыбная продукция отечественных производителей с превышением токсических элементов. В рыбе обнаружен мышьяк. Вместе с тем, на основании научных данных специалистов ПИНРО, мышьяк широко распространен в мире живых существ. Наиболее богаты им организмы моря – он накапливается в результате происходящих в воде природных процессов. Мышьяк поглощается рыбами в основном с пищей и быстро преобразовывается в низкомолекулярные органические соединения, которые не представляют опасность для человека.
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-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 119 человек
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Последние комментарии
Ворчливый Старик
19.08.17 17:24
Поломничество чиновников к старым домам Мурманска! Это что-то новенькое в нашей жизни. Может быть и нам пора сходить, посмотреть, помолиться, попросить у фонда капремонота многоквартирных домов ускор
Комментарий к новости:Новый облик старых мурманских домов
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
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Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
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