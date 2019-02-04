ЗНАКИ: Не бойтесь перемен, если Вам их обещают звёзды – Сергей ЗгазинскийОколо трети товаров, продающихся в российских магазинах, не соответствуют заявленным на упаковке ГОСТам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.19 19:30

Не так страшен рак, как мы о нём думаем!

С 2005 года 4 февраля весь мир отмечает Всемирный день борьбы с онкологией. Врачи и активисты в этот день привлекают внимание общественности к этой серьёзной проблеме, напоминая о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, насколько важно проходить регулярные обследования.

Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть человеческого организма. Одним из характерных признаков заболевания является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Онкологическое заболевание - это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения многих видов раковых заболеваний,  что даёт возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. Например, согласно последним статистическим данным, злокачественные новообразования мочеполовой системы чаще возникают у мужчин, а курение увеличивает риск этого заболевания в несколько раз.

- Риск заболевания почек, заболевания мочевого пузыря, заболевания представительной железы варьирует от трёх до десятикратного риска рецедива заболевания, - констатирует Дмитрий Тёмкин, заведующий отделением онкоурологии Мурманской областной больницы, главный уролог Мурманской области. -  Поэтому, например, стать пациентом с раком мочевого пузыря в десять раз больше у курящих людей

Специалисты так же акцентируют внимание на том, что необходимо прислушиваться к своему здоровью  и минимум раз в год проходить обследования у уролога, а женщинам - у гинеколога. Но медикам и учёным пока не удалось проследить закономерность развития и распространения не у всех видов рака. «Заболевание опухолями головного мозга остаётся стабильным, рост не отмечается, по счастью для пациентов,  - говорит Виктор Беляев, заведующий нейрохирургическим отделением Мурманской областной больницы. - Современная медицина имеет множество способов излечения этих заболеваний, поэтому и прогнозы современные не такие плохие, как 10-15-20 лет назад. В настоящее время заболеваемость  раком составляет порядка от 1,5 до 3 процентов от всех заболеваний опухолями тела».

По словам специалистов, огромное влияние на ход лечения онкологических заболеваний оказывает время - период, на котором было диагностировано злокачественное образование. Более чем в 80% случаев пациенты, у которых опухоль обнаружили на ранней стации, живут 5 и более лет.

- Основные симптомы опухолей головного мозга: головная боль, которая усиливается к вечеру и сопровождается тошнотой, рвота, - рассказывает Виктор Беляев, заведующий нейрохирургическим отделением Мурманской областной больницы. - Если такие симптомы имеются, то больному нужно однозначно обратиться к врачу. Чаще всего, к  врачу-неврологу с последующим проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Так же тревожным звоночком могут стать внезапно начавшиеся эпилептические припадки и пседоинсультные симптомы: слабость в конечностях, поражение лицевых мышц, изменение чувствительности.  Врачи рекомендуют тщательнее следить за своим здоровьем,  при малейшем ухудшении самочувствия обращается к врачу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Яна
04.02.19 21:14
Добрый вечер, подскажите, купили квартиру в блочном доме( вторичка) начали делать ремонт и обнаружили множественные трещины как на несущих стенах, так и на остальных. Трещины расходятся, это ясно по т
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ирина
02.02.19 22:51
И никто даже не думает, что человека могли подставить? Что, мало недоброжелателей у отрядников в колонии??? Обидно, что вина человека еще не доказана, а уже всего обмазали в грязи. И СМИ рады старат
Комментарий к новости:Сотрудник исправительной колонии задержан по подозрению в получении взятки
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа, примадонна за штурвалом электролайнера.
02.02.19 10:51
И снова здравствуйте, мои дорогие и всегда желанные пассажиры ЦИВИЛИЗОВАННОГО ОТ города-героя Мурманска. Капитан электролайнера Катюша Немченко приветствует Вас. Я и мои коллеги по работе и общей борь
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO ДеньгиСбербанк повышает ставки по рублевым вкладам-PRO ВалютуКурс доллара вначале торгов пошёл в рост-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыРоссиянам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 134 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика