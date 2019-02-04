Не так страшен рак, как мы о нём думаем!

С 2005 года 4 февраля весь мир отмечает Всемирный день борьбы с онкологией. Врачи и активисты в этот день привлекают внимание общественности к этой серьёзной проблеме, напоминая о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, насколько важно проходить регулярные обследования.

Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть человеческого организма. Одним из характерных признаков заболевания является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Онкологическое заболевание - это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения многих видов раковых заболеваний, что даёт возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. Например, согласно последним статистическим данным, злокачественные новообразования мочеполовой системы чаще возникают у мужчин, а курение увеличивает риск этого заболевания в несколько раз.

- Риск заболевания почек, заболевания мочевого пузыря, заболевания представительной железы варьирует от трёх до десятикратного риска рецедива заболевания, - констатирует Дмитрий Тёмкин, заведующий отделением онкоурологии Мурманской областной больницы, главный уролог Мурманской области. - Поэтому, например, стать пациентом с раком мочевого пузыря в десять раз больше у курящих людей

Специалисты так же акцентируют внимание на том, что необходимо прислушиваться к своему здоровью и минимум раз в год проходить обследования у уролога, а женщинам - у гинеколога. Но медикам и учёным пока не удалось проследить закономерность развития и распространения не у всех видов рака. «Заболевание опухолями головного мозга остаётся стабильным, рост не отмечается, по счастью для пациентов, - говорит Виктор Беляев, заведующий нейрохирургическим отделением Мурманской областной больницы. - Современная медицина имеет множество способов излечения этих заболеваний, поэтому и прогнозы современные не такие плохие, как 10-15-20 лет назад. В настоящее время заболеваемость раком составляет порядка от 1,5 до 3 процентов от всех заболеваний опухолями тела».

По словам специалистов, огромное влияние на ход лечения онкологических заболеваний оказывает время - период, на котором было диагностировано злокачественное образование. Более чем в 80% случаев пациенты, у которых опухоль обнаружили на ранней стации, живут 5 и более лет.

- Основные симптомы опухолей головного мозга: головная боль, которая усиливается к вечеру и сопровождается тошнотой, рвота, - рассказывает Виктор Беляев, заведующий нейрохирургическим отделением Мурманской областной больницы. - Если такие симптомы имеются, то больному нужно однозначно обратиться к врачу. Чаще всего, к врачу-неврологу с последующим проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Так же тревожным звоночком могут стать внезапно начавшиеся эпилептические припадки и пседоинсультные симптомы: слабость в конечностях, поражение лицевых мышц, изменение чувствительности. Врачи рекомендуют тщательнее следить за своим здоровьем, при малейшем ухудшении самочувствия обращается к врачу.