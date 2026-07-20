Не только топливо. Что ещё подорожало и, наоборот, подешевело в Мурманской области за июнь

Свою аналитику представило региональное отделение Банка России, подытожив, что в июне годовая инфляция в нашем регионе по-прежнему была выше, чем в целом по стране – 6%.

По оценкам экспертов, инфляционные темпы в июне в Заполярье ускорились. В сегменте непродовольственных товаров за месяц заметно подорожали цены на моторное топливо. Вместе с тем по сравнению с маем подешевели инструменты, оборудование и телерадиотовары.

Что касается сезонных путешествий, то ситуация относительно стабильная из года в год.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Среди услуг в июне подорожали поездки за рубеж, в частности, в страны Закавказья и Турцию. На это повлиял сезонный рост спроса, также свою роль сыграло некоторое ослабление рубля в июне».

Что касается продуктов питания, то заметнее всего в июне подорожали овощи «борщевого набора»: лук, картофель, свёкла и морковь – продукты нового урожая. Цена повысилась и на сахар. Однако сохранился тренд на снижение цен на куриные яйца. Сказалось расширение их производства в стране.