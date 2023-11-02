«Не тот момент, когда устраивать какие-то масштабные мероприятия с фанфарами»: в Мончегорске состоялась церемония вступления в должность нового главы города

Андрей Рудаков поблагодарил за оказанное доверие северян и муниципальных депутатов, а также пообещал делать всё, чтобы город развивался и процветал.

Андрея Рудакова на пост главы Мончегорска выбрали ещё в конце октября. За него проголосовало подавляющее большинство муниципальных депутатов: 21 человек из 22 присутствовавших. Сейчас же состоялась церемония инаугурации.

С этого момента Андрей Рудаков официально вступил в должность.

Стоит также сказать, что Мончегорск перешёл на одноглавую систему управления. То есть, новый глава города также будет исполнять функции главы администрации.

На инаугурации мэр поблагодарил депутатов и общественность города и пообещал работать на благо и процветание Мончегорска.

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска: «Спасибо, что вы здесь все собрались, приняли наше приглашение. И по поводу этого хотелось бы сказать первое. Сегодня утром и вчера в течении дня было много звонков по поводу того, как раньше проходила инаугурация. В ДЦК проходила, или там в большом зале, даже в актовом зале. Хотелось бы отметить, что мы сейчас здесь находимся небольшим количеством людей, но присутствуют практически все, кто голосовал, кто утверждал всё это дело: председатель Совета депутатов города здесь, все мы здесь, немножко нашей общественности. Смысл в чём. Сейчас не совсем тот момент. Вы все прекрасно знаете, особенно депутаты, что мы ежедневно общаемся с ребятами в СВО, поздравляли меня и ребята оттуда, делали звонки. Общаемся с жёнами с матерями ребят, которые там находятся, помогаем им в этом нелегкое время. Поэтому я считаю, не тот момент, когда устраивать какие-то масштабные мероприятия с фанфарами, помпезностью и всем остальным».