Не тюрьма, а трудовой центр!

В Коле на базе одного из предприятий открыли исправительное учреждение. Осужденные за нетяжкие преступления трудятся на стройке и зарабатывают деньги без изоляции от общества.

На станции Кола открыли первый исправительный центр на базе частного предприятия. Участок больше похож на санаторий, только высокий забор и сотрудники УФСИН на территории напоминают о том, что здесь живут осужденные.

Алексей Князькин, врио начальника УФСИН России по Мурманской области: «Здесь отбывают наказание осужденные за статьи более лёгкие в уголовном плане наказания, или те осужденные, которые зарекомендовали себя в местах лишения свободы с положительной стороны, которые стремятся освободится пораньше, встали твёрдо на путь исправления. Мы тоже берём на себя ответственность, что они будут вести себя соответствующим образом».

Максим недавно приехал в Мурманскую область из петербургских «Крестов», где отбывал наказание. Оставшийся срок молодой человек проведёт в исправительном центре. Пока обживается. Кровать выбрал поудобнее - у стенки. Распорядок дня, как у большинства людей на воле, незамысловатый.

Максим, осужденный: «Увозят на работу, с работы привозят, магазин приготовили, уборка по распорядку - так и живём».

В центре разрешено пользоваться гаджетами и проводить свободное время за пределами территории, общаться с семьёй, заниматься спортом, а также ходить, например, в кино. Ограничений немного.

Инна Ставнейчук, начальник ОКИН УФСИН России по Мурманской области: «Как и в любом исправительном учреждении запрещены алкогольные напитки, игральные карты, татуировочные машинки, порнографического содержания продукция. Больше никаких запретов нет».

Отбывать здесь наказание смогут 53 осужденных к принудительным работам и те, кому реальное заключение заменили на работы. В основном, это те, кто задолжал по алиментам или совершил преступление по неосторожности.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Люди не просто отбывают наказание, но и получают заработную плату, на которую могут содержать себя и семью, а часть направлять на покрытие ущерба, причинённого их противоправными действиями. Одни плюсы, никаких негативных последствий мы не прогнозируем».

Ремонтом и оборудованием бывшего офисного здания под исправительное учреждение занималась коммерческая фирма, которая и предоставляет рабочие места. Самыми дефицитными на объектах считаются строительные специальности, а также водители, механизаторы, экскаваторщики, сварщики.

Алексей Круглин, руководитель бизнес-проекта: «Бизнес привлекает, например, работника не за 30 рублей, а за 25. И все стороны находят свои выгоды. Для УФСИН - освобождение помещений, для экономики - снижение затрат на строительство».

По словам руководителя бизнес-проекта Алексея Круглина, впереди амбициозные планы. К следующему году планируется создание нескольких исправительных центров на 500 человек. Тогда будет рассматриваться возможность обучения осужденных новым специальностям на базе региональных образовательных учреждений.