18 и 19 ноября на дороге Мишуково – Снежногорск временно перекроют движениеАтомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.21 19:30

Не тюрьма, а трудовой центр!

В Коле на базе одного из предприятий открыли исправительное учреждение. Осужденные за нетяжкие преступления трудятся на стройке и зарабатывают деньги без изоляции от общества.

На станции Кола открыли первый исправительный центр на базе частного предприятия. Участок больше похож на санаторий, только высокий забор и сотрудники УФСИН на территории напоминают о том, что здесь живут осужденные.

Алексей Князькин, врио начальника УФСИН России по Мурманской области: «Здесь отбывают наказание осужденные за статьи более лёгкие в уголовном плане наказания, или те осужденные, которые зарекомендовали себя в местах лишения свободы с положительной стороны, которые стремятся освободится пораньше, встали твёрдо на путь исправления. Мы тоже берём на себя ответственность, что они будут вести себя соответствующим образом».

Максим недавно приехал в Мурманскую область из петербургских «Крестов», где отбывал наказание. Оставшийся срок молодой человек проведёт в исправительном центре. Пока обживается. Кровать выбрал поудобнее - у стенки. Распорядок дня, как у большинства людей на воле, незамысловатый.

Максим, осужденный: «Увозят на работу, с работы привозят, магазин приготовили, уборка по распорядку - так и живём».

В центре разрешено пользоваться гаджетами и проводить свободное время за пределами территории, общаться с семьёй, заниматься спортом, а также ходить, например, в кино. Ограничений немного.

Инна Ставнейчук, начальник ОКИН УФСИН России по Мурманской области: «Как и в любом исправительном учреждении запрещены алкогольные напитки, игральные карты, татуировочные машинки, порнографического содержания продукция. Больше никаких запретов нет».

Отбывать здесь наказание смогут 53 осужденных к принудительным работам и те, кому реальное заключение заменили на работы. В основном, это те, кто задолжал по алиментам или совершил преступление по неосторожности.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Люди не просто отбывают наказание, но и получают заработную плату, на которую могут содержать себя и семью, а часть направлять на покрытие ущерба, причинённого их противоправными действиями. Одни плюсы, никаких негативных последствий мы не прогнозируем».

Ремонтом и оборудованием бывшего офисного здания под исправительное учреждение занималась коммерческая фирма, которая и предоставляет рабочие места. Самыми дефицитными на объектах считаются строительные специальности, а также водители, механизаторы, экскаваторщики, сварщики.

Алексей Круглин, руководитель бизнес-проекта: «Бизнес привлекает, например, работника не за 30 рублей, а за 25. И все стороны находят свои выгоды. Для УФСИН - освобождение помещений, для экономики - снижение затрат на строительство».

По словам руководителя бизнес-проекта Алексея Круглина, впереди амбициозные планы. К следующему году планируется создание нескольких исправительных центров на 500 человек. Тогда будет рассматриваться возможность обучения осужденных новым специальностям на базе региональных образовательных учреждений. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире22:00«Любовь по-японски». Художественный фильм, 1-2 серии (12+)23:30«Еда здорового человека». Научно-популярная программа (12+)00:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар окреп почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергосберегающие технологии ускорят разгрузку топочного мазута и сэкономят средства-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика