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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.19 19:30

«Не всё коту масленица» - новый подарок театралам от Драматического театра Северного флота

Драматический театр Северного флота радует зрителей очередной премьерой. На суд зрителей артисты выходят со  спектаклем по пьесе Александра Островского «Не всё коту масленица» - не теряющей популярности, актуальной и для наших дней классикой. Наполненные глубоким смыслом декорации, костюмы героев создают на сцене реалистичность эпохи великого русского драматурга. В чём новизна прочтения, которую привнёс в  постановку режиссёр театра, что заставит зрителя смеяться и глубоко задуматься? Съёмочная группа «Арктик-ТВ» попыталась найти ответы на эти вопросы.

У труппы драматического театра Северного флота армия фанатов, в ней не только военнослужащие, но и те, кто искренне влюблён в сценическое искусство. Премьер зрители ждут с особым трепетом.  И такой момент настал - спектакль по пьесе Александра Островского «Не всё коту масленица». Это произведение великий русский драматург, знаток замоскворецкого купеческого быта, написал всего за месяц и скромно называл работу «этюдом», но с ремаркой  «для знатоков».

«Островский, не секрет, хороший драматург. В простейших фабулах он поднимает темы, которые актуальны были и в то время, актуальны они и сейчас, - говорит Юрий Сергиенко, режиссер-постановщик драматического театра Северного флота. - Почему мы взяли небольшую по объёму пьесу? Да потому, что за кажущейся простотой, в ней скрыто большое содержание, которое и доныне актуально».

В пьесе несколько неустаревающих во все времена тем. В новом  прочтении на сцене театра Северного флота режиссер-постановщик обещает сюрприз для зрителей. Неизменным, Островским, останется главное – и посмеяться, и глубоко задуматься будет о чём.

«Мы попытались вытащить из этой пьесы сегодняшнюю мысль про то, как вседозволенность, которую богатство предоставляет людям, имеющим деньги, есть ли у него границы», - раскрывает некоторые секреты постановки Юрий Сергиенко, режиссер-постановщик драматического театра Северного флота.

Сюжет пьесы раскрывает закулисные тайны купеческой жизни второй половины XIX века. Руки юной Агнии одновременно добивается богатый, уверенный в себе 60-летний купец Ахов и его приказчик - молодой, неглупый, но слабохарактерный Ипполит. Пьеса написана в 1871 году, но чувства, мысли, сомнения и сложный жизненный выбор героев близки зрителю и сегодня.

«Хоть пьеса крайне старая и написана два века назад, те человеческие эмоции и чувства, которые поднимаются в ней, они  близки и понятны сегодняшнему зрителю,  - считает Дмитрий Пастер, актёр драматического театра Северного флота. - Сегодня мы все это видим вокруг себя. Мы, когда работали над этой пьесой и искали какие-то нюансы, рассматривали логику взаимодействия персонажей. Всё - сегодняшний день, абсолютно. Знаю, что в одном из театров, который ставил такую же пьесу, её назвали «Олигарх».

В спектакле заняты ведущие актеры театра и молодые, стремительно набирающие популярность. Они признаются, что работа с творчеством Островского всегда волнительна, а рядом с мэтрами одного из лучших и старейших заполярных театров, ещё и бесценный опыт. Трудиться подчас приходится и днём, и ночью.

«Здесь я получаю большой опыт. Я до этого не встречался с данными материалом так близко. Тем более, роль у меня здесь большая, текста очень много, - делится своими чувствами от работы  Александр Титовский, актёр драматического театра Северного флота. - И чтобы это не выглядело со сцены как монолог, приходилось даже ночами сидеть и разгадывать буквально каждую букву. Мы часто в перерывах собираемся в гримёрке, где обсуждаем роли, проговариваем свои тексты, потому что, то, что на репетициях – это 10 процентов того, что нам даёт режиссёр, остальную всю работу актёр проделывает дома».

Премьера спектакля состоится 9 марта в 18 часов.

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