Не все управляющие компании Мурманска взялись за работу

«Мурманск – город чистоты!» - так звучит не только название городской программы, но это ещё и призыв к действию. Однако, не все управляющие компании добросовестно справляются со своими обязанностями. К сожалению, халтурщиков больше, чем добросовестных организаций.

Многочисленные выбоины в асфальте, разбросанный по двору мусор, переполненные баки, разрушенные детские площадки – такое описание подходит ко многим дворам Ленинского округа Мурманска.

- У нас ничего не делается. Вот четвёртый подъезд, первый подъезд, - показывает и возмущается Аделаида Колосова, председатель Совета дома, - канализация протекает, вонь стоит сумасшедшая. Во втором подъезде заливает верхний этаж.

Чтобы хоть как-то улучшить положение жильцов, два раза в неделю представители администрации, депутаты горсовета и специалисты из муниципального учреждения «Новые формы управления» проводят рейды по проблемным дворам города. Сегодня проверили двор на улице Свердлова.

- По итогам проверки мы уже отметили, что на дворовой территории здесь даже не засыпаны выбоины и ямы, - говорит Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса администрации Ленинского округа. – Но, по крайней мере, машина с отсевом стоит, значит, что-то будет сделано. По детской площадке замечания большие. Мусор на детской площадке как был, так и остался лежать. Камни и остатки строительного мусора так же не убраны, ремонт песочницы выполнен некачественно.

Главная цель таких визитов – заставить управляющие компании добросовестно выполнять свою работу. На руководителей управляющих компаний – плохишей часто приходится накладывать огромные штрафы. С начала года их общая сумма уже составила более 6 миллионов рублей. «За истекший период текущего года проведено 70 проверок, составлено более 400 актов, на основании которых составлено более 340 протоколов об административном правонарушении», - отметила Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса администрации Ленинского округа.

Каждый обеспокоенный собственник имеет право проверить, как расходуются средства, которые жильцы выделяют на общедомовые нужды. Так же жильцы могут и вовсе отказаться от услуг своей управляющей компании, создать собственное товарищество собственников жилья и управлять своим домом и близлежащей территорией самостоятельно.