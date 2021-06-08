Не всем мурманчанам нравится, когда наводят порядок на зелёных зона городских дворов

Когда большинство мурманчан радуются ремонтам дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», есть некоторые северяне, которые негодуют от происходящего. Например, жильцы двора по проспекту Ленина, 61 протестуют против происходящих изменений.

Инициативная группа жильцов двора по проспекту Ленина, 61 не рада недавно начавшемуся ремонту на их территории. По словам мурманчан, старый двор и раньше их устраивал. Здесь были деревья, места для парковок и детская площадка. Сейчас же из-за ремонта часть зелёных насаждений вырубили и собираются закатать в асфальт, считают жители. И они не верят, что потерянные зелённые насаждения вернут компенсационной высадкой.

Елена Кузнецова, местная жительница: «Было согласие на вырубку 7 деревьев, в том числе 4 рябин и трёх сиреней. Компенсация такая же, они должны высадить. Обозначено, что будут 4 листовых дерева и 3 кустовых. Что это будет сирень, там не указано. Этим деревьям в палисаднике 50 лет. Их сажали наши предки, конкретно дедушка мой. Мы живём в этом доме достаточно давно».

Действительно, деревья во дворе росли много лет. Однако, как уверяют специалисты комитета по развитию городского хозяйства, за ними никто не ухаживал. Поэтому растения находились в ужасном состоянии. Они даже блокировали работу строителей, ремонтирующих дорогу во дворе. Именно управляющая компания обратилась к специалистам за помощью. После соответствующего осмотра и выдачи разрешения от комитета, были произведены работы.

Надежда Лыба, главный специалист отдела экологии комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска: «В связи с тем, что за зелёными насаждениями не ухаживали, стволы сирени легли. Было очень много сухих стволов и не только сирени, но и рябины, черемухи.. Не удалялась прикорневая поросль, не удалялись ветки, как должно быть. И все это явилось тем, что вроде бы на зелёной зоне много зелени, но оно всё лежало. Как только была произведена обрезка, сразу же видно, что даже солнечный свет не доходил до земли. Ни травы, ничего!».

На первый взгляд жёсткая рубка деревьев стала вынужденной мерой, чтобы спасти растения и помочь им дальше расти здоровыми. В комитете также заверили, что компенсационная высадка вырубленной зелени будет произведена обязательно. При этом они отметили, что готовы пообщаться с жильцами. В комитете всегда готовы к диалогу с мурманчанами.