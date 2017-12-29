Не вспугните китайцев в Мурманске

Корреспондент «Арктик-ТВ» Дарья Монастырева каждый Новый год сходит с ума и снимает ересь. Как-то в конце одного года она ловила единорогов по всему городу, а в этот раз решила поймать китайских туристов. И поймала…

Она пришли на самое популярное у туристов место в Мурманске и решила узнать у них, что им всем тут нужно?

Знакомьтесь, это ПиКью. она с друзьями первый раз в жизни покинула родной Китай и отправились открывать мир. Что сделать очень не просто. Представляете, у китайцев отпуск всего 5 дней! Ещё есть 5 дней новогодних праздников. Таким образом, отдыхают они всего 10 дней за весь год! Честно, у меня не хватило духу рассказать гостям, сколько длится отпуск у рядового мурманчанина.

Оказывается, Пи Кью окончила университет 5 лет назад и работает инженером. Проектирует водоочистные сооружения. Её скромные друзья, которые всеми силами пытаются не попасть в кадр, тоже инженеры, строят автомобили. В общем, серьёзные и уважаемые люди.

Они очень хотели увидеть северное сияние. Открыли карту и поняли, что до Финляндии ехать ещё дольше. К тому же, они смогли увидеть Москву и Санкт-Петербург. Поэтому и выбрали Мурманск.

Ребята готовились к встрече с мечтой основательно - взяли хороший фотоаппарат в тёплой муфте, экшн-камеру последней модели. Пришлось ещё разжиться зимней одеждой, которая всё-равно не рассчитана на наши -20.

В 2017 году найти туристов в Мурманске стало неприлично простой задачей - достаточно прийти к любой достопримечательности. Вот и у морского порта лиц азиатской наружности оказалось гораздо больше, чем жителей города.

При подготовке этого репортажа выяснилось, что гости из Китая очень скромные и застенчивые натуры, поэтому снимать их лучше издалека, чтобы не спугнуть.

Кстати, у китайцев есть поверье: если зачать ребёнка под северным сиянием, то он станет великим. Но наши друзья, конечно же, в этом не признались.

Неподдельный интерес к суровому Кольскому краю и пусть только из-за Авроры, по- моему субъективному мнению, лучшее доказательство того, что Мурманск - столица Арктики. А если нет - станет ей в наступающем 2018 году.