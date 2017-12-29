Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздниковВ рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в новогодние каникулы пройдут праздничные мероприятия в муниципалитетах Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»29.12.17 19:30

Не вспугните китайцев в Мурманске

Корреспондент «Арктик-ТВ» Дарья Монастырева каждый Новый год сходит с ума и снимает ересь. Как-то в конце одного года она ловила единорогов по всему городу, а в этот раз решила поймать китайских туристов. И поймала…

Она пришли на самое популярное у туристов место в Мурманске и решила узнать у них, что им всем тут нужно?

Знакомьтесь, это ПиКью. она с друзьями первый раз в жизни покинула родной Китай и  отправились открывать мир. Что сделать очень не просто. Представляете, у китайцев отпуск  всего 5 дней! Ещё есть 5 дней новогодних праздников. Таким образом, отдыхают они всего 10 дней за весь год! Честно, у меня не хватило духу рассказать гостям, сколько длится отпуск у рядового мурманчанина.

Оказывается, Пи Кью окончила университет 5 лет назад и работает инженером. Проектирует водоочистные сооружения. Её скромные друзья, которые всеми силами пытаются не попасть в кадр, тоже инженеры, строят автомобили. В общем, серьёзные и уважаемые люди.  

Они очень хотели увидеть северное сияние. Открыли карту и поняли, что до Финляндии ехать ещё дольше. К тому же, они смогли увидеть Москву и Санкт-Петербург. Поэтому и выбрали Мурманск.

Ребята готовились к встрече с мечтой основательно - взяли  хороший фотоаппарат в тёплой муфте, экшн-камеру последней модели. Пришлось ещё разжиться зимней одеждой, которая всё-равно не рассчитана на наши -20.

В 2017 году найти туристов в Мурманске стало неприлично простой задачей - достаточно прийти к любой достопримечательности. Вот и у морского порта лиц азиатской наружности оказалось гораздо больше, чем жителей города.

При подготовке этого репортажа выяснилось, что гости из Китая очень скромные и застенчивые натуры, поэтому снимать их лучше издалека, чтобы не спугнуть.

Кстати, у китайцев есть поверье: если зачать ребёнка под северным сиянием, то он станет великим. Но наши друзья, конечно же, в этом не признались.

Неподдельный интерес к суровому Кольскому краю и пусть только из-за Авроры, по- моему субъективному мнению, лучшее доказательство того, что Мурманск - столица Арктики. А если нет - станет ей в наступающем 2018 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 584 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

казум
28.12.17 22:52
Откуда пожилые люди могут знать все премудрости договора? Они напишут так, что ничего делать не будут в ЖКХ, будут хапать только деньги: с одного кармана переложат в другой и концы с концами не найде
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий Банько
28.12.17 20:18
Уважаемый оппонент! Мною было написано, что в 1978 г. все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого создали крупный главк «Главморнефтегаз». Что касается мурманс
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
Алексей
28.12.17 14:53
Очень грустно, что журналисты, пишущие такие вот статьи (в данном случае Юрий Банько), не совсем владеют темой. Думаю, что люди, связанные с нефтегазразведкой в Мурманске, знают, что первой образовала
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:35«Обзор мировых новостей». Информационная программа04:40«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика